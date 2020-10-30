В Красноярском крае скончалась от коронавируса еще одна учительница. Фото: телеканал "ОСА"

К сожалению, коронавирус продолжает считать погибших. Стало известно, что он унес жизнь еще одного педагога. Заслуженный учитель Лариса Николаевна Чаплинская работала в 15- школе города Ачинска, занималась со школьниками на продленке, а до этого учила начальные классы. На днях ей исполнилось 56 лет, а 28 октября ее не стало. С тяжелыми симптомами ее поместили в инфекционный госпиталь, но спасти не смогли, сообщает телеканал «ОСА».

В сентябре погибла Елена Мануровна Юрчик, она работала в 12-й школе Ачинска, преподавала детям изобразительное искусство и английский язык. Ей был всего 41 год.

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