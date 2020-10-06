В красноярской школе №150, которую закрыли из-за коронавируса, скончалась учительница биологии. Фото: соцсети, паблик 150-й школы Красноярска.

Печальная новость: в Красноярске умерла учительница биологии 150-й школы, закрытой из-за вспышки коронавируса. Любови Сергеевне Сурковой было только 33 года, ее не стало 3 октября, сообщают на сайте учебного заведения.

Что стало причиной смерти педагога, не уточняется. Но, по сведениям «Примы», женщина могла умереть, заразившись коронавирусом. Официальных комментариев о произошедшем нет, о том, почему скончалась учительница, предпочитают не распространяться.

Между тем известно: 150-я школа оказалась одной из тех, что раньше времени отправили на каникулы. Ранее «Комсомолка» рассказывала: здесь несколько человек (ученики или педагоги, не уточнялось), заразились ковидом.

150-я школа оказалась одной из тех, что раньше времени отправили на каникулы. Фото: сайт школы.

- Светлая память Любовь Сергеевне, - пишут в комментариях. - Самая лучшая. Именно благодаря ей начала тянуться к биологии. Была примером того, как по-настоящему нужно любить свою работу.

Что касается школы, сейчас старшие и средние классы учатся удаленно. А младшие ходят на занятия – у них свой корпус.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Любови Сергеевны.

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