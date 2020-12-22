Это триумф! Красноярский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал седьмое золото на первенстве мира

Красноярский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал седьмое золото на первенстве мира. Фото: Крайспорт.

Невероятно, но случилось! Красноярский сноубордист Дмитрий Логинов стал семикратным победителем мирового первенства.

Состязания среди юниоров в параллельных дисциплинах проходили на горнолыжном курорте Лахталь в Австрии. Из-за пандемии коронавируса их сдвинули с марта на декабрь. На соревнования съехались больше 100 спортсменов из 20 стран. Россию представляли 12 участников, среди которых был и Дмитрий Логинов.

Фото: пресс-служба FIS

И наши ребята не оставили соперникам никаких шансов: выиграли все золото первенства – пять медалей, а также две бронзы. Красноярец оказался одним из лидеров чемпионата.

Фото: пресс-служба FIS

Сначала был первым в параллельном слаломе, затем в параллельном слаломе-гиганте. Но и это еще не все. В заключительный день первенства Логинов «забрал» золото и в составе смешанных команд – вместе с Софьей Надыршиной (Сахалин).

Фото: пресс-служба FIS

Теперь 20-летний спортсмен из Красноярска – обладатель семи наград мирового первенства. Это триумф, поздравляем!

- А началось все в 2010-м году на уроке физкультуры в школе в Дивногорске, - рассказывал «Комсомольской правде – Красноярск» первый тренер Дмитрия Алексей Деревягин. - Диме тогда исполнилось 10 лет. Я тогда (и сейчас тоже) работал в Спортивной школе олимпийского резерва. Сноуборд тогда набирал обороты, мы приглашали перспективных ребят. Зашел в спортзал вместе с учительницей физкультуры, она построила ребят в шеренгу. И я спросил: «Кто хочет стать чемпионом, выступать на Олимпиаде?». У Димы прямо глаза загорелись. «Я»! – первым крикнул он.

Фото: пресс-служба FIS

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