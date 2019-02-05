Тренер сильнейшего сноубордиста мира: «Кто хочет стать чемпионом?» И 10-летний Дима Логинов первым крикнул «я»!

Дмитрий Логинов, 19-летний воспитанник Красноярской академии зимних видов спорта, завоевал кубок мира и титул сильнейшего сноубордиста в параллельном гигантском слаломе. Дмитрий опередил в полуфинале даже своего старшего товарища по сборной и двукратного олимпийского чемпиона Виктора Вайлда. Состязания прошли в американском штате Парк-Сити (штат Юта).

«Комсомолка» давно держит связь с первым тренером Дмитрия, он живет в Дивногорске (город под Красноярском), Алексеем Деревягиным. Позвонили ему сразу после победы:

- В 2010 году все началось, на уроке физкультуры в школе в Дивногорске, Диме тогда исполнилось 10 лет, - рассказывает тренер. - Я тогда (и сейчас тоже) работал в Спортивной школе олимпийского резерва. Сноуборд тогда набирал обороты, мы приглашали перспективных ребят. Зашел в спортзал вместе с учительницей физкультуры, она построила ребят в шеренгу. И я спросил: «Кто хочет стать чемпионом, выступать на Олимпиаде?». У Димы прямо глаза загорелись. «Я»! – первым крикнул он. Я тогда подумал: парень крепкий, может, и выйдет толк. Так и начали с ним тренироваться, с нуля работали. До этого он ни разу на сноуборд не вставал. А тут настолько загорелся мечтой. Выбирал склоны посложнее, тренировались мы с ним каждый день. Кстати, до того, как встать на сноуборд, Дима занимался карате, успешно. Родители у него тоже спортивные: мама занималась волейболом, отец – силовыми видами спорта. Во всем, что касалось спорта, сын получал от них полную поддержку. Дима сменил кимоно на доску и первые результаты на заснеженных склонах показал уже следующей зимой. А в 15 лет он дебютировал в международных соревнованиях. За 8 лет мы с ним действительно достигли уровня Олимпиады в Пхенчхане.

В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане по итогам квалификации в параллельном гигантском слаломе Дмитрий Логинов показал 14-й результат. Но парню только-только, 2 февраля, исполнилось 19 лет, у него все олимпийские медали еще впереди.

Домой Дмитрий вернется только в конце февраля, ему предстоит выступать на других мировых соревнованиях – Универсиаде -2019 в Красноярске. Настроен по-боевому: уж он-то родные склоны знает лучше, чем все остальные, так что одержать победу – дело чести.