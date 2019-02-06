«Он всех сделал!»: самый молодой чемпион мира по сноуборду взял второе золото

Такого стремительного взлета в нашем сноуборде еще не было! Дмитрий Логинов, воспитанник академии зимних видов спорта из Красноярска, которому 2 февраля только исполнилось 19 лет, стал двукратным чемпионом мира в Парк-Сити (США).

Буквально сутки назад победил в параллельном гигантском слаломе. И вот - новый поворот: золото – в параллельном. Теперь Дима – самый молодой чемпион мира в истории (в параллельных дисциплинах).

- Спортсмен из России выиграл обе мужские дисциплины параллельного слалома на чемпионате мира в первый раз! – радуются в академии. – А вообще такое случалось раза четыре. Но, чтобы это был 19-летний парень – никогда.

Погода подкачала, а Логинов – нет.

- Условия были ужасными, - не скрывает первый тренер нашего спортсмена Алексей Деревягин. - Если посмотрите повтор, там такой снежище был – доски не видно, ямы просто по колено! Вдобавок соперники у него были сильными – все очень опытные, 30-летние мужики. Но он всех «сделал». Очень хотел выиграть и выиграл. Это был не Логинов, а Логинатор! Настоящая машина, ракета, это все благодаря его настрою.

Дмитрий Логинов стал двукратным чемпионом мира в Парк-Сити. Фото: Международная федерация санного спорта

Я не спал всю ночь, болел за Диму, про себя все время повторял: «Спокойно, спокойно». Потому что он очень импульсивный, уравновешенности не хватало. Но тут научился с собой справляться. Все закончилось, а я уснуть не могу.

Фишка Димы - характер и гены (он из спортивной семьи). Очень упертый, волевой. Помню, как увидел его в первый раз. Начал работать в 2010 года, пришел в дивногорскую школу на урок физкультуры. Попросил у преподавателя (она уже знала меня): посоветуйте кого-нибудь? И она показала на Диму. Я говорю: «Хочешь на Олимпиаду?» - Хочу! Белобрысый, глаза голубые, круглые. Начал ходить, заниматься.

И смотрю: если цель стоит, идет до конца. В детстве не уходил со склона часами, днями, пока не добьется своего. Даже когда был маленьким, всегда стремился быть первым. Побеждать – его призвание. Всегда верит в себя, настраивается. В последнем разговоре перед этими стартами он подчеркнул: «Медали у меня нет – ПОКА».

В Красноярске его ждет семья, академия, министерство. Соскучился по домашней еде, приготовят ему борща наваристого. Гранатов купят – он их очень любит.

Обмывать медали, устраивать фонтан из шампанского на манер гонщиков у нас не принято, подчеркивает директор Академии зимних видов спорта Константин Пнев. Это неспортивно. Так что, когда чемпион вернется, устроят чаепитие – с маленьким спортсменам. Говорят, те смотрят на него не дыша, дружно собирают автографы.

Дмитрий Логинов (в центре). Фото: Международная федерация санного спорта

Сам же Логинов признается: до сих пор не может поверить в то, что произошло.

- Самый молодой чемпион мира в истории, это просто невероятно. Я много раз выступал в таких условиях, поэтому был хорошо готов к соревнованиям. Я знал, что мне нужно добиться успеха в квалификации, и я смог это сделать. Теперь я чемпион мира, - цитирует его официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

С победой парня поздравил Президент России Владимир Путин.

– Вы серьезно готовились к этим важным, представительным соревнованиям, настойчиво шли к намеченной цели. В решающем противостоянии с сильным соперником проявили недюжинный характер, волю, отличные бойцовские качества, завоевали титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе. И, конечно, ваш успех стал возможен благодаря поддержке ваших тренеров и всех российских болельщиков, – вот слова главы государства, опубликованные на официальном сайте Кремля.

Конечно, присоединяемся! И очень гордимся! Поздравляем.

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