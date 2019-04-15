2019-04-15T11:03:39+03:00
Тема дня - Красноярск

Как в Туве совершили побег сразу девять арестантов?

В Туве сбежали девять арестантовВ Туве сбежали девять арестантов

Напали на охранника, накинули на шею удавку, полоснули ножом

Как заключенным удалось сбежать из тувинской тюрьмы

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Невероятно, но факт: сразу девять арестантов совершили побег из следственного изолятора, расположенного в селе Кызыл-Мажалык (300 километров от столицы республики Кызыла). Все – под следствием по тяжким статьям – убийства, тяжкие телесные повреждения, грабежи, разбои и кражи… Сначала двое арестантов обманули конвоира, напали на него с ножом. А затем, забрав связку ключей, объявили в изоляторе «день открытых дверей»...

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