Как в Туве совершили побег сразу девять арестантов?
Напали на охранника, накинули на шею удавку, полоснули ножом
Как заключенным удалось сбежать из тувинской тюрьмы
Невероятно, но факт: сразу девять арестантов совершили побег из следственного изолятора, расположенного в селе Кызыл-Мажалык (300 километров от столицы республики Кызыла). Все – под следствием по тяжким статьям – убийства, тяжкие телесные повреждения, грабежи, разбои и кражи… Сначала двое арестантов обманули конвоира, напали на него с ножом. А затем, забрав связку ключей, объявили в изоляторе «день открытых дверей»...