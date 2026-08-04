В аэропорту Красноярса появится вторая взлетно-посадочная полоса

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В международном аэропорту Красноярск планируют построить вторую взлетно-посадочную полосу. Как пишет «7 канал Красноярск», об этом заявил губернатор края Михаил Котюков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Еще в 2023 году региональные власти обращались к главе государства по поводу необходимости модернизации существующей полосы в воздушной гавани. Однако обновление ВПП невозможно провести без прекращения работы аэропорта — к такому выводу пришли «Росавиация» и региональный Минтранс. Консультации по этому вопросу шли три года.

«Считаем, что это неприемлемое решение, поэтому нашли технические возможности начать сейчас проектировать в рамках федеральной концессии вторую взлетно-посадочную сторону», – сказал Котюков.

Нормативный срок работы существующей ВПП, по информации Минтранса, истекает в 2028 году. Этап расчетов для строительства новой полосы уже завершается.

В июле 2026 года в аэропорту завершили ремонт полосы — специалисты обновили 13,8 тысячи «квадратов» покрытия в зоне приземления самолетов.

Добавим, что накануне губернатор Михаил Котюков доложил президенту Владимиру Путину о ходе строительства подземки в Красноярске. По словам главы региона, метро готово на 33%.