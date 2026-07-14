В аэропорту Красноярск завершили ремонт взлетно-посадочной полосы

Фото: аэропорт Красноярск

В международном аэропорту Красноярск завершили масштабный ремонт взлетно-посадочной полосы. Пресс-служба воздушной гавани сообщила, что специалисты обновили 13,8 тысячи «квадратов» покрытия в зоне приземления самолетов.

Кроме того, они устранили локальные дефекты перрона, отремонтировали бетонную обочину с водоотводным лотком и провели другие работы. Общий объем инвестиций в обновление аэродромной инфраструктуры составил 89,5 миллиона рублей — обновление инфраструктуры провели за счет собственных средств аэропорта.

Все основные работы проводились ночью. Завершить весь комплекс удалось за месяц.

Впереди ремонт и благоустройство приаэропортовой территории.