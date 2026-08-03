Фото: kremlin.ru

3 августа в Красноярск с официальным визитом прибыл президент Владимир Путин. Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Красноярск — это географический центр России. Это большой, крупный промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр Российской Федерации», – отметил Путин на церемонии.

Президент России Владимир Путин прилетел в Красноярск с официальным визитом Видео: kremlin.ru

В ходе речи президента кто-то из финалистов громко крикнул фамилию президента, после чего дети начали скандировать «Путин! Путин! Путин!». Российский лидер же поблагодарил школьников за теплый прием.

Фото: kremlin.ru

Само мероприятие проходит с 2020 года. Конкурс является частью национального проекта «Молодежь и дети» и включен в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2026-ом участниками финала стали более 800 ребят из нашей страны и из-за рубежа.

В рамках конкурса оцениваются такие навыки, как умение работать в команде, творческое мышление, организаторские способности и другое. 300 победителей среди учеников 5-7 классов отправятся на поезде через всю Россию. Старшеклассники из-за рубежа получат возможность поступить на бюджетные места в лучшие российские вузы.

Глава государства выразил уверенность, что знакомство с городами страны позволит ребятам найти свое место в мире и внести свой вклад в развитие России.

Фото: kremlin.ru

После церемонии закрытия Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Красноярского края Михаилом Котюковым. Губернатор доложил о социально-экономической ситуации в регионе и степени готовности метротрама.

Фото: kremlin.ru

В прошлый раз Владимир Путин приезжал в Красноярск 2 марта 2019 года на церемонию зажжения огня зимней Универсиады.