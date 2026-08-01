У красноярского медведя Кузи в Москве нашли тяжелые травмы позвоночника

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Тридцатилетнего медведя по кличке Кузя, который недавно переехал в Москву из Красноярского края, обследовали столичные ветеринары. Напомним, он более 20 лет находился в клетке у кафе на федеральной трассе под Красноярском. У зверя давно были проблемы с задними лапами, и специалисты московского парка «Земля прайда» решили его спасти. После транспортировки в столицу они обследовали хищника.

Как сообщают sibnovosti.ru, результаты оказались неутешительными: у медведя нашли множество дегенеративных изменений в позвоночнике: межпозвоночные грыжи, воспаление позвонков, старый перелом хвоста и артроз суставов. Одна из грыж сильно давит на нервные корешки спинного мозга, поэтому врачи считают, что вернуть подвижность задним лапам уже не получится.

Сначала ветеринары хотели сделать Кузе ещё и магнитно-резонансную томографию, но побоялись, что он просто не поместится в самый большой аппарат, который есть в московских клиниках. Уж слишком внушительные у медведя габариты.

Несмотря на неутешительный прогноз и почти нулевые шансы на восстановление хищника, сотрудники парка «Земля прайда» не прибегнут к эвтаназии. В парке пояснили, что пока Кузя не теряет аппетит, интересуется тем, что происходит вокруг, и охотно общается с людьми, они будут делать все возможное для его поддержки. Сейчас медведь находится под постоянным наблюдением врачей, ему назначают нужные лекарства и обеспечивают уход, чтобы облегчить состояние.

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