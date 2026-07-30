«Проблемы могут быть уже необратимы»: медведь Кузя из Красноярска ждет комплексного обследования в Москве

Скриншот видео: «Земля прайда» (vk.ru/lions_msc)

Медведь Кузя, который больше 20 лет находился в клетке у кафе на федеральной трассе под Красноярском, ждет комплексного обследования в Москве: хищнику необходимы МРТ и КТ. Специалисты организации «Земля прайда» попытаются выяснить причину проблем с задними лапами у 30-летнего косолапого.

Однако Кузя — очень крупный самец. Он может не поместиться даже в самые большие аппараты ведущего ветеринарного центра столицы. Зоозащитники духом не падают и надеются, что смогут помочь медведю из далекой Сибири.

«Безусловно, проблемы Кузи могут быть уже необратимы. Но даже с учетом этого, он проживет отмеренный ему срок с ветеринарным уходом, правильным, симптоматическим лечением», – добавили в организации.

У Кузи непростая судьба: когда-то его спасли из лесного пожара, но зоопарки и другие местные организации отказались его принимать к себе. В итоге хозяева кафе «Араик» взяли опеку на себя. Все это время хищник жил в клетке около заведения, однако недавно у него появились проблемы со здоровьем.

Этим летом в социальных сетях завирусился ролик с призывом спасти хищника. При этом Росприроднадзор проводил проверки в кафе еще в 2025 году. Тогда нарушений не нашли — медведя оставили в заведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Совершенно особенный пассажир»: спасенного под Красноярском медведя Кузю отправили на лечение в Москву