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Дом. Семья29 июля 2026 8:12

«Совершенно особенный пассажир»: спасенного под Красноярском медведя Кузю отправили на лечение в Москвуфото

Спасенного под Красноярском медведя Кузю доставили в Москву
Вячеслав КУИМОВ
Фото: пресс-служба «Аэрофлота»

Фото: пресс-служба «Аэрофлота»

Накануне, 28 июля, в Москве приземлился самолет с совершенно особенным пассажиром: из Красноярска прибыл медведь Кузя, которого спасли из придорожного кафе на 121-м километре федеральной трассы Р-257. У 30-летнего косолапого отнялись задние лапы, его лечением решили заняться специалисты организации «Земля прайда».

Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» рассказала, что хищник прилетел в столицу с комфортом, на большом широкофюзеляжном самолете. Сейчас Кузя в окружении ветеринаров и зоозащитников. Впереди — лечение.

Фото: пресс-служба «Аэрофлота»

Фото: пресс-служба «Аэрофлота»

Напомним, что когда-то медведя спасли из лесного пожара, но заповедники и зоопарки отказались его принимать к себе. В итоге хозяева кафе «Араик» взяли опеку на себя. Все это время хищник жил в клетке около заведения, однако недавно у него появились серьезные проблемы со здоровьем.

Летом 2026 года в социальных сетях всего за несколько дней более миллиона просмотров набрал ролик с призывом спасти Кузю.

Фото: пресс-служба «Аэрофлота»

Фото: пресс-служба «Аэрофлота»

Журналисты писали об этом хищнике еще в 2025 году. В краевом Росприроднадзоре им ответили, что проводили проверки в кафе и нарушений не нашли. Специалисты отмечают, что после неволи медведя нельзя выпускать в тайгу — животное погибнет.

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