Бастрыкин запросил доклад по делу о смертельном ДТП в Манско-Уярском округе

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смертельной аварии в Манско-Уярском округе Красноярского края. Напомним, что ночью 25 июля в селе Нарва 17-летний подросток, управляя автомобилем без прав и в состоянии опьянения, совершил наезд на двух пешеходов — они погибли.

Следователи завели дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами». Молодого нарушителя задержали.

Председатель ведомства потребовал от руководителя регионального управления Алексея Еремина доклад о ходе расследования.