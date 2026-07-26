В Красноярском крае пьяный подросток-бесправник насмерть сбил двух человек

В поселке Нарва погибли двое мужчин-пешеходов. Фото: МВД

В Манско-Уярском округе пьяный подросток насмерть сбил двух человек. Это произошло минувшей ночью в поселке Нарва. Сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции.

Что известно на этот час. 17-летний местный житель в состоянии опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-2109. Прав у него, разумеется, нет. Двое пешеходов находились на обочине по ходу движения транспортного средства. Автомобиль сбил их на большой скорости, затем вылетел с дороги и перевернулся.

Оба мужчины, 46 и 35 лет, скончались на месте, до прибытия бригады скорой помощи. Пострадал и 20-летний пассажир автомобиля, его доставили в больницу с травмами. Алкотест показал наличие алкоголя в крови виновника аварии 0,63 мг/л.

Для начала инспекторы ДПС составили на водителя административные материалы, сумма штрафов составит более 47 тысяч рублей. Также будут привлечены и родители за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

И решается вопрос о возбуждении уголовного дела.