На 17-летнего жителя Нарвы завели уголовное дело. Фото: ГАИ края

Сбившего насмерть двух человек подростка задержали. Следственный комитет завел уголовное дело, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения).

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие с трагичным исходом произошло минувшей ночью в поселке Нарва Манско-Уярского округа.

В Красноярском крае задержан пьяный подросток. Видео_СК

Появились новые подробности случившегося. Как выяснилось, 17-летний сельчанин угнал родительский ВАЗ-2109, чтобы покататься со своим другом. При этом они изрядно набрались. Во всяком случае водитель точно, алкотест показал наличие алкоголя в его крови 0,63 мг/л.

Подозреваемый совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на правой обочине по ходу движения автомобиля. 46-летний мужчина и его 35-летняя спутница (это уточненные данные) получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались до приезда скорой помощи. 20-летний приятель лихача доставлен в больницу.

- Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СК.

В рамках следствия действиям несовершеннолетнего по факту неправомерного завладения автомобилем также будет дана надлежащая правовая оценка. Кроме того, по линии ГАИ он будет оштрафован более чем на 47 тысяч рублей. Плюс понесут ответственность и родители за ненадлежащее воспитание своего отрока.