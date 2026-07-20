В нацпарке «Красноярские Столбы» туриста укусила змея

Фото: КГКУ «Спасатель»

В воскресенье, 19 июля, к представителям Красноярского поисково-спасательного отряда, которые дежурят у восточного входа в национальный парк «Красноярские Столбы», обратился за помощью 23-летний парень. Он рассказал, что во время прогулки его укусила за ногу змея. Об этом рассказали 20 июля в КГКУ «Спасатель».

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Его госпитализировали. Напомним, что в Красноярском крае обитают два вида ядовитых змей: щитомордники и гадюки. Сам по себе их укус не смертелен, но он может стоить жизни людям с некоторыми хроническими заболеваниями и аллергией. Понять, какими последствиями может грозить змеиный яд в вашем конкретном случае, могут только врачи. При укусах змей нужно немедленно обращаться к медикам: доставить пострадавшего в приемный покой БСМП или вызвать скорую помощь.

Спасатели напомнили посетителям нацпарка: для того, чтобы минимизировать вероятность встреч с пресмыкающимися, лучше не сворачивать с оборудованных троп и дорожек. Также не стоит подходить к каменным россыпям и забираться на них. Именно такие места змеи чаще всего выбирают для укрытия. Экипировка для похода по «змеиной» территории должна быть соответствующей: в нее входят плотные брюки и закрытая обувь, даже в жаркую погоду.

Ранее мы уже давали подробные рекомендации, как правильно экипироваться и вести себя во время отдыха на природе, чтобы избежать укуса змеи при встрече с ней.

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