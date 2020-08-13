Что делать, если встретили змею в городе: пять важных советов, как обезопасить себя от рептилий

Что делать, если встретили змею в городе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Красноярцы все чаще рассказывают о встречах со змеями. Причем не только в тех частях города, которые примыкают в лесу – в Академгородке, Ветлужанке или на Базаихе. Увидеть рептилию можно даже во дворе многоэтажки, в обычном сквере или парке. Не говоря уже о дачных поселках.

Для большинства из нас змея – на уровне подсознания существо опасное, встреча с которым непременно должна закончиться неприятностями. Психологи подтверждают: герпетофобия наблюдается довольно часто. И если вдруг случилось, что реально встретились с рептилией на одной дорожке, это зачастую заканчивается паникой, полуобморочным состоянием и ... желанием непременно расправиться со змеей, чтобы защититься.

На самом деле убивать никого не нужно, это неоправданная жестокость. Если соблюдать элементарные правила, то человек и змея спокойно разойдутся в разные стороны, не причиняя друг другу вреда. Эти правила будут полезны не только грибникам и дачникам. Но и туристам, которые любят побродить по «Столбам», Торгашинскому хребту или «Гремячей гриве».

Правило первое: научитесь отличить ядовитую змею от неядовитой

Это даже не правило, а совет. Чем больше вы знаете о змеях, тем меньше ваш страх перед ними. В Красноярске и его окрестностях можно встретить четыре вида змей. Уж и полоз – не ядовитые. Гадюка и щитомордник – ядовитые.

- Уж темного цвета, почти черный. На шее у него яркие желтые пятна. Длина достигает до 1,5 метров. Круглые зрачки. А когда открывает пасть – там нет длинных и острых передних клыков. К тому же любит плавать (потому что часто охотится в воде на мелкую живность).

- Полоз – скажем так: похож на ужа, но имеет цвет сухой листвы и контрастный рисунок в виде полос вдоль тела. Размером до 1,5 метра. Круглые значки, отсутствие длинных зубов впереди и узкая мордочка.

- Гадюка по размерам не более 60-70 сантиметров. Цвета пожухлой листвы, но может быть и темнее. На спине похожий на шахматный рисунок. Голова приплюснутая, треугольной формы, в пасти впереди пара острых зубов, через которые она впрыскивает яд. И вертикальный зрачок.

- Щитомордник внешне напоминает гадюку (они из одного семейства), но гораздо крупнее, до 1,7 метров. Приплюснутая треугольная голова, вертикальный зрачок, острые передние зубы.

Проблемы происходят, когда человек пытается сам приблизиться к змее, взять ее на руки Фото: ИВАНОВА Диана

Правило второе: если прогнать нельзя, нужно уйти самому

- Мы не представляем для змей никакого интереса, напротив, они будут стараться избегать встречи с нами, - рассказывает заведующий отделом земноводных и пресмыкающихся парка флоры и фауны «Роев ручей» Алексей Вечерко. – Давайте отойдем в сторону, дадим ей возможность уползти от нас в укрытие.

Змеи плохо слышат, поэтому не стоит кричать на них «кыш» и хлопать в ладоши. Но вибрацию они чувствуют, поэтому можно потопать ногами. А еще, если это не принципиально для вас, лучше вообще свернуть и пойти другой дорогой.

Змеи выползают на тропинку, лужайку или асфальт, чтобы погреться на солнце в прохладный день, так что не лишайте их этого удовольствия. Если увидели змею во дворе многоэтажки, возможно, ее привлекли сюда мыши – одно из блюд ее рациона. Как вариант, она охотится на птенцов в гнездах на деревьях. В любом случае, человек для змеи – не добыча, а скорее досадная помеха.

Кстати, как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в БСМП, с начала сезона к ним обратились уже 11 человек. Большая часть из них гуляли на «Столбах» и пытались взять змею в руки – просто ради острых ощущений или сделать селфи. Остальные – случайно наступили на змей в лесу.

Правило третье: как вести себя, если змея укусила

Бывает так: не заметили притаившуюся в траве змею и не услышали, как она угрожающе предупредительно шипит. Она терпела вас до последнего, а потом сделала выпад – укусила и стремительно спаслась бегством в кусты. Вы даже не успели разглядеть ее. Часто такое бывает с грибниками и ягодниками. Или с детьми, которые резвятся и не смотрят по сторонам.

Главное в такой ситуации – никакой паники. Определить ядовитую змею от неядовитой можно по следам укусов. Помните: у гадюки и щитомордника впереди длинные острые зубы. Значит, и на месте укуса должны остаться две большие ранки. У ужа и полоза овальный след из ровных неглубоких ранок.

Обратиться к медикам нужно в любом случае. Если вы точно-точно уверены, что змея не ядовитая, то наложите повязку на рану и приезжайте в травмпункт, пусть медики ее осмотрят. А вот встреча с гадюкой или щитомордником доставит проблем. Специалисты говорят: для большинства здоровых людей яд будет не смертельным, но болезненным. Но если вы аллергик, то действовать нужно незамедлительно, дорога каждая минута.

Правило четвертое: что нужно делать при укусе ядовитой змеи

Специалисты отделения токсикологии Красноярской больницы скорой медицинской помощи рассказали о четком алгоритме действий:

- Пострадавший должен занять горизонтальное положение.

- Зафиксировать пораженную часть тела, чтобы замедлить распространение яда.

- Рану необходимо обработать антисептиком.

- Не нужно перетягивать пораженную часть тела жгутом или высасывать яд из раны (а вдруг он проникнет в ранки в ротовой полости, на деснах).

- Дать обильное питье, лучше воду, но ни в коем случае не алкоголь.

- Чтобы снизить аллергическую реакцию от укуса змеи, нужно принять антигистаминные препараты, не вызывающие сонливость.

- Обратиться за квалифицированной медицинской помощью, вызвать «скорую». Если вы далеко от города, обратитесь в любой ближайший пункт оказания экстренной медицинской помощи.

Правило пятое: подведем итоги

- При походе в лес за грибами и ягодами надевайте резиновые сапоги с высокими голяшками.

- Пользуйтесь палкой – ею можно не только раздвигать траву, но и прогнать змею, постукав о землю.

- Увидели впереди змею – обойдите стороной. Если нельзя обойти – осторожно прогоните.

- Если змея во дворе жилого дома – звоните на номер экстренной службы 112, специалисты должны приехать и решить эту проблему.

- Не паникуйте сами и приучайте детей к мысли воспринимать змей правильно, без страха и паники.

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