В Емельяновском округе продолжается работа по ликвидации последствий паводка. Фото: КГКУ "Спасатель".

Борьба с паводками продолжается в Емельяновском округе Красноярского края. Об этом информируют в КГКУ «Спасатель».

Напомним, из-за вышедшей из берегов реки Качи десятки домов оказались под водой. Также были затоплены придомовые территории.

На борьбу со стихией вышли спасатели. 11 июля в поселке Логовой сотрудники поисково-спасательного отряда помогали местным жителям. Задействовали мотопомпы, чтобы освободить придомовые территории от воды.

- За день смогли откачать 1400 куб метров воды с подтопленных приусадебных участков, - сообщают спасатели.

12 июля работа по оказанию помощи людям продолжается.

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