Из-за резкого подъема реки Кача в Красноярске стена воды пошла во дворы. Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Вот это да, приплыли! – растерянно переговариваются местные. Дома стоят в воде, невозможно выйти из подъезда. Из-за резкого подъема реки Кача 9 июля потоки устремились на дороги и улицы. Особенно острая ситуация – на Северо-Енисейской. Показываем, как Красноярск переживает потоп под «черным небом».

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Из подъезда не выйти – караул!»

Около домов на Северо-Енисейской караулят машины МЧС, рядом с ними лодка – на всякий случай. Тут же работает спецтехника, вовсю идет откачка воды.

Дома со всех сторон окружены водой В Красноярске затопило улицы и дороги: адреса.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Ночью 9 июля очень сильно поднялась Кача, - пояснили «КП» - Красноярск работающие на месте специалисты. – Тут есть небольшой участок у дома на Северо-Енисейской, 50. Там берег не укреплен, просто земля и камни. Получается, шел мощный поток, и вода перехлестнула, а потом по ливневке «обраткой» пошла во дворы.

Вот у этого дома река Кача вышла из берегов 9 июля 2026 года в Красноярске

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Таким образом, оказались затоплены четыре придомовые территории. У домов 48, 48А, 50 и 50А на Северо-Енисейской.

Дома со всех сторон окружены водой В Красноярске затопило улицы и дороги: адреса.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я с утра собралась в магазин, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Татьяна. – Только за порог, а из подъезда не выйти – вода! Хорошо, сейчас машины подогнали, откачали. Но отключили электричество. Понятно, ради безопасности. Но его нет уже несколько часов.

Дороги превратились в реки Уровень Качи в Красноярске на утро 9 июля 2026 год

Во дворах затопило машины Потоп в Железнодорожном районе Красноярска 9 июля 2026 года

Электроподстанция окружена водой со всех сторон

- Такие потопы для нас не новость, – говорит Николай, он тоже живет по соседству. – На моей памяти такое бывало раза два. Тоже топило, выходили из подъездов по доскам – делали настилы. Все бы ничего, только бы свет дали.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда вернут электричество, прогнозов нет. Ведь электоподстанция на Северо-Енисейской тоже оказалась затоплена. Окружена водой со всех четырех сторон.

Электроподстанция оказалась окружена водой Последствия резкого подъема воды в реке Кача в Красноярске 9 июля 2026 года.

Подстанция в воде, электричество отключили Потоп в Красноярске 9 июля 2026 года.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Пока не можем сказать, когда все это закончится, все просушится, - поделился с нами один из сотрудников МЧС, дежуряй на территории. – Зависит от того, перестала ли поступать вода или нет.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, спасатели, полицейские, коммунальщики работают на месте подтопления уже несколько часов. Держат ситуацию под контролем – в МЧС даже поднимали беспилотник для облета территории.

Борьба со стихией продолжется прямо сейчас Потоп в Красноярске 9 июля 2026 года

В некоторых дворах воду уже откачали. Река Кача поднялась и хлынула на улицы Красноярска 9 июля 2026 года.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока света нет, пользуются генераторами. Последствия резкого подъема воды в реке Кача в Красноярске 9 июля 2026 года.

Одни в сапогах, другие переходят «вброд»

Тем временем люди приспосабливаются. В магазинчиках, вход в которые не отрезало водой, подключили генераторы. Надо же как-то работать, кормить народ.

У магазина работает генератор, проезды затоплены Река Кача резко поднялась в красноярске 9 июля 2026 года

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кто-то переобулся, ходит в резиновых сапогах. Кстати, так сделали и мы – вода местами доходит колена – холодная, грязная. А кто-то шлепает по глубоким лужам «вброд», прямо в туфлях и кроссовках. Видели, как парни выносят своих девушек на руках - выбираться-то из подъезда надо.

Общежития на Северо-Енисейской в Красноярске тоже "утонули"

К сведению, в Красноярске подтопило не только Северо-Енисейскую, а еще несколько улиц: Брянскую, Железнодорожников, Обороны, а также проспект Котельникова.

Причина резкого подъема воды – ливни, которые прошли в горах. Как сообщают в краевом МЧС, уровень в реке Кача «скакнул» до 261 см. Тогда как неблагоприятной считается отметка в 180 см, а опасной – в 400.

Сейчас вода идет на спад. По предварительной информации, дальнейшего повышения не предвидится.

В реке Бугач, впадающей в Качу, тоже пожнялся уровень воды

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомольская правда» в Красноярске следит за развитием ситуации.

Обновлено. В ряде домов электричество дали - подключили к резервному источнику.

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