Фото: Светлана ЮДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 9 июля некоторые дороги и дворы Красноярска превратились в непреодолимые водные преграды: река Кача вышла из берегов и хлынула на улицы большого города. Некоторым жителям даже потребовалась эвакуация — на окраинах подтопило частные дома, подобраться к которым можно было только на надувной лодке.

Показываем последствия резкого подъема воды в реке Кача в Красноярске 9 июля 2026 года.

В Красноярске затопило улицы и дороги: адреса

Накануне паводок пришел в поселки под Красноярском: обильные осадки, которые обрушились на центральные районы края в начале недели, привели к разливу Качи. Сначала обстановка ухудшилась в Емельяновском округе: здесь вода добралась до домов и участков, а несколько садоводств и вовсе остались отрезаны от «внешнего мира».

По информации регионального МЧС, на утро 8 июля под водой оказались 57 домов — 24 жилых и 33 дачи. Большая часть – 40 зданий – находятся в Емельяновском округе.

Сегодня ночью затопило дороги в Железнодорожном районе Красноярска. Это коснулось улиц Железнодорожников, Брянская, Маерчака, Котельникова и Обороны. Самая тяжелая ситуация — на улице Северо-Енисейская. В мэрии сообщили, что там река вышла из берегов из-за сильных дождей, прошедших в горах.

Фото: мэрия

Уровень Качи в Красноярске на утро 9 июля

Уровень Качи сейчас стабильно снижается. В администрации Красноярска добавили, что на утро 9 июля дороги почти полностью освободились от воды.

Фото: мэрия

Однако частично остается подтопленной улица Железнодорожников, подвал школы №12 и пришкольная территория, двор на Северо-Енисейской, 50, а также электроподстанция. На месте работает техника.

Фото: Светлана ЮДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В части домов отключили электричество — это необходимо для безопасности жителей. Как только позволит ситуация, свет вернется.

По данным краевого МЧС, уровень Качи в городе поднялся до 261 сантиметра. Неблагоприятная отметка — 180 сантиметров, опасная — 400.

Фото: Светлана ЮДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске спасатели эвакуируют людей из-за разлива Качи

Накануне краевые спасатели выезжали в поселок Солонцы. Ночью они эвакуировали из опасной зоны двух женщин и ребенка, а сегодня утром — мужчину.

Частные дома подтопило и в Красноярске: на улице Эвенкийской специалисты эвакуировали 77-летнего горожанина.

Ситуация находится на контроле местных властей. Ведется мониторинг уровня воды в реке.

Фото: Светлана ЮДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что сейчас в городе также действует режим неблагоприятных метеоусловий. 8 июля в краевой центр вернулась дымка и запах гари — это последствия лесных пожаров.