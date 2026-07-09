Глава Тувы Ховалыг прокомментировали информацию о найденных телах девочек

Фото: Владислав Ховалыг в социальных сетях

9 июля глава Тувы Владислав Ховалыг прокомментировал сообщения о найденных телах девочек, которые, предварительно, принадлежат ранее пропавшим 12-летним подругам из Кызыла. Погибших обнаружили сегодня на берегу Енисея на расстоянии 70 километров друг от друга — в поселке Сукпак и селе Ийи-Тал.

«Сейчас на месте работает руководитель республиканского оперштаба Шолбан Сендаш. Процедура опознания находится в процессе, и мы ожидаем официальных итогов от следственных органов. Это тяжелые минуты для каждого из нас», – пишет Ховалыг в своих социальных сетях.

Напомним, что вечером 1 июля две 12-летние подруги вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной.

Следственный комитет завел уголовное дело. Рассматриваются разные версии, одна из них — девочки утонули во время купания.