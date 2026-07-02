Сандалик одной из пропавших в Кызыле девочек был обнаружен в Енисее. Фото: соцсети.

- Место там обрывистое. Большие каменюги, а за ними резко глубина – пять метров. Оступишься, и все.

В Кызыле (Тува) вот уже сутки продолжаются поиски двух 13-летних девочек. Подруги Амина и Айлана пропали накануне, 1 июля. Вскоре их телефоны были обнаружены на берегу Енисея. Сейчас школьниц ищут десятки человек – спасатели, полицейские, волонтеры. Буквально только что кто-то из них сделал еще одну находку: маленький детский сандалик. Подробности – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

«Подруги, обе из хороших семей, родители вне себя от страха»

Напомним, как все было. Вчера, 1 июля, Амина и Айлана вышли погулять. Обе они живут неподалеку, в частных домах на Буренской и Листвянке.

- Девочки – подруги. Они из хороших семей, ни на каких учетах не состоят. У обеих есть мама и папа, родители сейчас на поисках, вне себя от страха, - сообщил собственный источник «КП» - Красноярск.

В Туве очень жарко, под +30 градусов. Вот девочки и решили провести время у воды. Хотя зной пошел на спад, было около шести часов вечера.

Больше родители их не видели. Поняв, что дочек нет на связи, забили тревогу. Сначала пытались искать сами, но все зря. В конце концов, обратились в полицию.

Место, где пропали подруги. Фото: стоп-кадр видео СУ СК РФ по РТ.

«Телефоны аккуратно лежали на камнях, никаких следов борьбы»

В ходе поисков выяснилось: пропавшие девочки могли пойти к Енисею, к дамбе на улице Колхозной,28. Там на следующее утро были найдены их телефоны.

- Телефоны лежали прямо там, на камнях, - продолжает источник «КП» - Красноярск. – Причем не испачканные, не в песке. Рядом никаких следов борьбы, чего-то подозрительного. Нет, телефоны просто аккуратно были положены на камни.

Но где дети? Вряд ли они захотели бы искупаться прямо там, захода в воду фактически нет.

- Место обрывистое. Большие каменюги, а за ними резко глубина – пять метров. Оступишься, и все. К тому же течение очень сильное, сразу обрыв. Сплошные камни, ни за что не ухватиться…

В Туве завели уголовное дело после исчезновения двух 13-летних девочек Видео: МЧС

«Может быть, играли у воды и оступились»

Что же случилось?

- Возможно, дети привыкли играть неподалеку, - размышляет наш инсайдер. – Тем более одна из них живет близко, там только перейти через дорогу, пройти несколько метров. Но сейчас вода в реке сильно поднялась. Из-за резкого потепления и ливней с гор сошли снега. Енисей поднялся – даже достигал критического уровня. Вода в нем холодная, мутная, течение сильное - неуправляемая стихия. Может быть, дети по привычке пошли к реке, играли, баловались. Одна оступилась, поскользнулась на камнях – в воду, другая кинулась спасать…

Но это, подчеркнем, только допущение. Следствие прорабатывает все возможные версии. А родители, друзья, близкие надеются на лучшее – до последнего.

По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело. Фото: стоп-кадр видео СУ СК РФ по РТ.

«Почему они остановились у дамбы, если рядом хороший пляжик? Загадка»

Несколько часов назад появилась зацепка – в воде нашли детский сандалик. Примерно в 400-5—метрах от той дамбы, где лежали телефоны. Родители одной из девочек его опознали, он принадлежит их дочке.

- То есть девочки были в одежде и обуви, вещи на берегу не оставляли, только телефоны. Может, действительно, играли, брызгались, - предполагает наш источник.

По сведениям «КП» - Красноярск, в месте, где пропали девочки, обычно не купаются. Тем более дети. Там слишком большие камни, неудобный заход.

- А рядом по Енисею есть хорошее место: небольшой пляжик. Дети, подростки чаще отдыхают там. А тут, у дамбы, их никогда и не было, зачем им? Почему же они остановились здесь вчера… Загадка.

На месте работают следователи. Фото: стоп-кадр видео СУ СК РФ по РТ.

После пропажи детей возбуждено дело, прорабатываются все версии

- По факту исчезновения двух девочек в Республике Тыва возбуждено уголовное дело, - прокомментировала «КП» - Красноярск Алла Нурсат, старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Республике Тыва. - Поисковые мероприятия продолжаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Внимание! Если ли у вас есть информация о пропавших детях, сообщите в полицию по номерам: 8 (39422) 9-36-01, 8 (39422) 9-36-02 и 8-929-381-00-01.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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