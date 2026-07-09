Фото: МВД

Днем 9 июля в Туве, предположительно, нашли тело одной из пропавших 12-летних подруг — она лежала на берегу реки Енисей около поселка Сукпак (находится под Кызылом). Информацию подтвердили в региональном МЧС и Следственном комитете.

Как сообщили спасатели, сегодня в 13:00 им поступили данные о том, что в Кызылском районе на берегу Енисея обнаружено тело одной из школьниц, которые пропали еще 1 июля. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, на месте работают правоохранительные органы. Личность погибшей устанавливается.

Причины гибели ребенка предстоит выяснить экспертам.

Обновлено: поисковики, по предварительным данным, обнаружили тело второй девочки, пропавшей в Кызыле. Погибшая находилась у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. На место выдвинулись следователи и криминалисты.

Место, где пропали подруги. Фото: стоп-кадр видео СУ СК РФ по РТ.

Глава Тувы Владислав Ховалыг прокомментировал сообщения о найденных телах девочек.

«Сейчас на месте работает руководитель республиканского оперштаба Шолбан Сендаш. Процедура опознания находится в процессе, и мы ожидаем официальных итогов от следственных органов. Это тяжелые минуты для каждого из нас», – пишет Ховалыг в своих социальных сетях.

Погибших обнаружили на расстоянии более 80 километров друг от друга — в поселке Сукпак и селе Ийи-Тал. Оба тела лежали на берегу Енисея.

Фото: КП

Фото: Владислав Ховалыг в социальных сетях

Напомним, что вечером 1 июля две 12-летние подруги вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. По предварительной версии МВД, они могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной, 28 (позже здесь нашли телефоны пропавших).

5 июля во время поисков пропавших школьниц волонтеры обнаружили в воде недалеко от берега Енисея тапок, принадлежащий одной из девочек. Обувь нашли примерно в 22 километрах от Кызыла.

Фото: МВД

На следующий день спасатели расширили район поисков подруг — в него вошла акватория Саяно-Шушенского водохранилища.

Следственный комитет завел уголовное дело. Рассматриваются разные версии, одна из них — девочки утонули во время купания.

Обновлено 2: в ходе осмотра тел погибших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти детей, не обнаружено. Точная причина смерти подруг будет известна только после заключения экспертизы.

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