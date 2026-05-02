Полиция задержала туриста, который устроил пожар на Есауловской петле. Фото: МВД

Причастным к сожжению 17 гектаров леса под Красноярском стал 56-летний турист. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.

Напомним, что накануне, 1 мая, на смотровую площадку на Есауловской петле приехала организованная группа туристов. Один из них, видимо, на эмоциях, выпустил с обрыва три сигнальных фаера. В жаркую и сухую погоду, да еще в условиях ветра – из искры загорелось пламя. Тушили лесной пожар больше суток, вручную, так как здесь высокие скалы и обрывы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили причастного к пожару. Им оказался житель Красноярска 1970 года рождения. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, - сообщила Ирина Волк.

Полиция проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение.