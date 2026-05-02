Личность поджигателя установили: пожарные остановили продвижение огня на Есауловской петле под Красноярском

Лесные пожарные локализовали огонь на Есауловской петле. Фото: МЧС

Специалистам краевого Лесопожарного центра удалось остановить продвижение огня на Есауловской петле (это район Маганского лесничества). Его площадь составила 17 гектаров. На месте работают 16 человек, для доставки сил и средств задействованы две единицы техники. Проблема заключается в ландшафте – здесь крутые и местами скалистые склоны. Так что использовать технику напрямую практически невозможно. Специалисты обходят огонь по кромке, обрабатывают ее из ранцевых огнетушителей и окапывают лопатами.

Напомним, что накануне здесь отдыхала большая организованная группа туристов. Остановились на смотровой площадке, любовались природой и изгибами реки Есауловки. А потом запустили сигнальные фаеры, причем на глазах многочисленных очевидцев. После перепалки с другими отдыхающими, группа уехала, вскоре занялся пожар.

На месте работают инспекторы Лесной охраны и лесничества – подсчитывают размер ущерба лесному фонду. Личность самого поджигателя установили, им занимается полиция, решает, как квалифицировать преступление. Можем предположить, что обычным штрафом история не закончится.

В целом же за минувшие сутки специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали 5 лесных пожаров на площади 45,7 гектаров – в Иланском, Канском, Тинском, Маганском, Саяно-Шушенском лесничествах. На тушение привлекались 63 человек и 13 единиц техники. По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и по причине перехода с земель иных категорий.

Напомним, что в крае работает многоступенчатая система мониторинга: за состоянием лесов наблюдают при помощи беспилотников и установленных видеокамер, а также со спутников из космоса. Лесные пожарные обходят территорию пешком и облетают на вертолетах. Благодаря этому до 95% возгораний фиксируются на ранней стадии и оперативно ликвидируются.

ВАЖНО: При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.