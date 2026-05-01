Днем 1 мая в соцсетях и мессенджерах начали стремительно разлетаться кадры полыхающих леса и травы в районе Есауловской петли – смотровой площадки под Красноярском, с которой открывается потрясающе красивый вид на реку Есауловку и лес. На видео огонь быстро распространяется из-за ветра и сухой жаркой погоды. Сегодня в центральных районах Красноярского края столбики термометров поднимались выше +20 градусов.

Версия очевидцев

Очевидцы возникновения пожара утверждают, что пламя вспыхнуло после приезда большой организованной группы туристов. Один из тех, кто ее видел, передал в МВД по Красноярскому краю даже номер микроавтобуса, на котором она прибыла, а также видео с ее участниками.

По словам свидетелей, один из приехавших парней подошел с товарищами к обрыву и зачем-то бросил с него в сторону леса три сигнальных фаера. Остальные на это смотрели. Потом все развернулись и быстро ушли. Многочисленные отдыхающие это видели, начали ругаться и кричать. Одни предполагают, что поджигателем мог быть гид, другие – что это кто-то из рядовых туристов. После окриков компания ненадолго вернулась, но ничего не предприняла и снова быстро скрылась. Вскоре начался пожар.

Сейчас правоохранительные органы проверяют поступившую информацию. На место выехала следственно-оперативная группа

Что известно о пожаре на этот час

Корреспондент «КП»-Красноярск обратился за подробностями в Лесопожарный центр Красноярского края. Там рассказали, что лесной пожар бушует на площади десять гектаров.

– Предварительно, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем. Точные причины выяснит «Лесная охрана». Мы занимаемся ликвидацией пожара, – сообщили в пресс-службе. – На месте работают специалисты краевого Лесопожарного центра. Группировка насчитывает более 30 человек, в случае необходимости ее усилят. Сложный рельеф осложняет тушение. Ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам нет.

