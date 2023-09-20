Треть жителей Сибири увеличили траты на отпуск в этом году

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Согласно опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие», 32% жителей увеличили траты на каникулы по сравнению с прошлым годом, причем 15% потратили более 50 тысяч рублей на человека.

Оказалось, что 52% опрошенных отдыхали этим летом дома - сибиряки лидируют по этому показателю среди всех жителей России. Еще 33% респондентов провели отпуск на даче, а 15% съездили в отпуск к друзьям и родственникам.

Из тех, кто выезжали на отдых 11% побывали на Байкале, 9% посетили другие российские города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Калининград и прочие. 2% опрошенных отдохнули в Крыму, по 1% - на курортах Краснодарского края, в Турции и в некоторых других странах.

Что касается удовлетворения ожиданий от отдыха, по полученным данным, у 13% опрошенных летний отпуск оказался лучше ожиданий, почти столько же (12%) сообщили, что отпуск получился хуже, а у 51% опрошенных отдых совпал с ожиданиями.

Из числа участников опроса 24% работали без отпуска, либо запланировали его на другие периоды.

Относительно затрат, 31% отметили, что потратили на летний отпуск, включая траты на проезд, проживание, питание и развлечения, в среднем не более 15 тысяч рублей на человека. У 17% расходы составили 15-30 тысяч рублей на человека, еще 9% потратили от 30 до 50 тысяч. 10% раскошелились на 50-100 тысяч рублей, 4% потратили 100-200 тысяч на человека, 1%- 200-300 тысяч рублей. Кстати, 2% респондентов отметили, что не потратили ничего, потому что отдыхали бесплатно или за чужой счет.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1–7 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.