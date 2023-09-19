В Канске начали благоустраивать улицы после ремонтов теплосетей

Фото: sibgenco.online

Как рассказали специалисты, кроме этого перекрестка, будет выполнено благоустройство еще в пяти других точках города, где также вели работы по обновлению теплотрасс.

Общая протяженность обновленного участка теплосети на перекрестке улиц Гетоева и 30 лет ВЛКСМ — более 900 метров. Из них 300 метров СГК отремонтировала и благоустроила еще в прошлом году. Этим летом работу на объекте продолжили, переложив ещё 600 метров тепломагистрали от Канской ТЭЦ до самого конца улицы 30 лет ВЛКСМ. При обновлении увеличили диаметр с 500 до 600 мм, учитывая перспективы подключения потребителей в будущем. Работы были завершены в конце августа. А благоустройство продлится до конца сентября. Всего нужно уложить 2 000 квадратных метров асфальта.

Отмечается, что от этого участка трубопровода зависит теплоснабжение 30 000 жителей города Канска, в том числе 90 социальных объектов.

Фото: sibgenco.online

Началось асфальтирование и на улицах МЖК, Краснопартизанской, Московской и 2-й Северной. Общая площадь благоустроительных работ — 1 000 квадратных метров.

В Сибирской генерирующей компания сообщили, что в 2023 году энергетики обновили в Канске 5 км теплосетей.