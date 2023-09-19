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НовостиОбщество19 сентября 2023 6:09

Защита проектировщика красноярского метро Олега Митволя опротестовала приговор

Адвокат подал жалобу, посчитав наказание Олегу Митволю слишком суровым
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Защита проектировщика красноярского метро Олега Митволя опротестовала приговор

Защита проектировщика красноярского метро Олега Митволя опротестовала приговор

Фото: ИВАНОВА Диана

Защита проектировщика красноярской подземки Олега Митволя посчитала вынесенный ему приговор слишком суровым. Напомним, что 14 сентября по итогу судебного заседания его признали виновным в хищении 900 миллионов рублей, выделенных на изыскательские и проектировочные работы, и назначили 4,5 года колонии общего режима.

– Услышанное от прокуратуры для меня стало шоком. Я был к этому не готов по причине того, что в соседнем суде рассматривается дело в отношении чиновников по тому же ущербу. Там прокуратура попросила 3 года и 2 месяца лишения свободы. Речь идет о 5 годах моей жизни, – жаловался Митволь на суде, имея в виду экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова.

В ходе расследования Митволь подписал соглашение, по которому содействовал следствию и рассказал об участии в преступной схеме и Константина Димитрова, и бывшего вице-губернатора Юрия Лапшина, и бывшего руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова.