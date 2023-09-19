Защита проектировщика красноярского метро Олега Митволя опротестовала приговор Фото: ИВАНОВА Диана

Защита проектировщика красноярской подземки Олега Митволя посчитала вынесенный ему приговор слишком суровым. Напомним, что 14 сентября по итогу судебного заседания его признали виновным в хищении 900 миллионов рублей, выделенных на изыскательские и проектировочные работы, и назначили 4,5 года колонии общего режима.

– Услышанное от прокуратуры для меня стало шоком. Я был к этому не готов по причине того, что в соседнем суде рассматривается дело в отношении чиновников по тому же ущербу. Там прокуратура попросила 3 года и 2 месяца лишения свободы. Речь идет о 5 годах моей жизни, – жаловался Митволь на суде, имея в виду экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова.

В ходе расследования Митволь подписал соглашение, по которому содействовал следствию и рассказал об участии в преступной схеме и Константина Димитрова, и бывшего вице-губернатора Юрия Лапшина, и бывшего руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова.