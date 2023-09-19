Проверку систем оповещения в Красноярске перенесли на 20 сентября

Фото: Мария ЛЕНЦ

20 сентября в Красноярске пройдут испытания системы оповещения населения. Ранее сообщалось, что сирены завоют в городе сегодня, 19 сентября, однако планы изменились. Об этом предупредили в краевом агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Проверка пройдет с 10:30 до 11:00. Это будут небольшие кратковременные запуски, а сопровождать их будут речевые сообщения от дежурного.

Специалисты проверят 10 точек звукового оповещения, которые установили в 2023 году на жилых домах.

Список адресов:

- ул. Калинина, 15;

- ул. Крылова, 3А;

- ул. Парашютная, 74А;

- ул. Щорса, 55;

- ул. Норильская, 44;

- ул. Ползунова, 9;

- ул. Львовская, 44;

- ул. Шевченко, 48;

- ул. Судостроительная, 155;

- ул. Тельмана, 3А.

Горожан просят не волноваться и отнестись к проверке сирен с пониманием.

Следующая проверка системы оповещения пройдет 4 октября. Сирены будут звучать как в Красноярске, так и на территории всего края. Подробности специалисты гражданской обороны сообщат накануне проверки.