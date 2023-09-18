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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:48

В Красноярске завоют сирены 19 сентября

В городе проверят систему оповещения населения
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
В Красноярске завоют сирены 19 сентября

В Красноярске завоют сирены 19 сентября

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 19 сентября включат сирены. Так будут проверять систему оповещения населения. Об этом рассказали в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, это будут небольшие кратковременные запуски. Дежурный по гражданской обороне зачитает небольшое сообщение. Сами сирены будут выть примерно минуту, но несколько раз.

Испытания будут проходить с 10:30 до 11:00. Специалисты проверят 10 точек звукового оповещения. Они установлены на жилых домах. Список адресов:

- ул. Калинина, 15;

- ул. Крылова, 3А;

- ул. Парашютная, 74А;

- ул. Щорса, 55;

- ул. Норильская, 44;

- ул. Ползунова, 9;

- ул. Львовская, 44;

- ул. Шевченко, 48;

- ул. Судостроительная, 155;

- ул. Тельмана, 3А.

Горожан в мэрии просят не волноваться и отнестись к проверке сирен с пониманием.