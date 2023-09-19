В Красноярске состоится первый форум пиарщиков

Фото: Михайлов Андрей

Как сообщают организаторы, свое участие заявили 30 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Красноярска и других городов. Выступления экспертов пройдут в рамках 10 секций: «ИИ: новые возможности», «НейроSMM», «Текстомания», «PR-профи», «Event: как сделать красиво», «PR в HR: сильные брендом», «Блогосфера: от ТЗ до результата», «Я - бренд», «Искусство видеть», «Кейснонстоп».

Форум проводит Ассоциация организаций и специалистов по связям с общественностью «PR-среда». Соорганизаторами события выступают СФУ и Агентство печати и массовых коммуникаций.