Музей из Красноярского края стал обладателем специального приза Всероссийского конкурса «Корпоративный музей»

Фото предоставлено музеем

Проект «Три музея – три времени: прошлое, настоящее, будущее», посвященный истории Назаровского угольного разреза, поддержанный в Красноярском крае компанией СУЭК, стал обладателем специального приза Всероссийского конкурса "Корпоративный музей". Награждение лауреатов конкурса состоялось в Екатеринбурге в рамках одноименного форума, задача которого – повысить интерес общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу нашей страны.

Назаровский проект «Три музея – три времени» состоит из трех локаций, на которых гости площадки смогут познакомиться с историей Назаровского разреза, его трудовыми достижениями и людьми, которые этих высоких результатов добивались – ветеранами разреза и новым поколением угольщиков. Выставка также показывает неразрывную связь разреза и города, значимость градообразующего предприятия и какие на нем востребованные профессии. Проект занимает три локации – Зал трудовой славы на Назаровском разрезе, постоянно действующая экспозиция в Городском музейно-выставочном центре, оформленная по инициативе градообразующего предприятия и Аллея шахтерской славы, обустроенная при активном участии угольщиков в центре города Назарово.

Фото предоставлено музеем

Награду для краевого музея на церемонии чествования победителей вручили управляющему Назаровским разрезом Виктору Губанову. Выступая на панельной дискуссии «Роль корпоративных музеев в современном обществе» в Екатеринбурге, он отметил:

- Корпоративные музеи сегодня находятся в авангарде. Они – не только часть корпоративной культуры, но и отвечают целям образования, профориентации, популяризации прикладных профессий, развития промышленного туризма в регионах. А главное – они позволяют сохранить память о людях, которые своим трудом закладывали основу процветания целых городов, отраслей. И особенно ценно, что в них идет много молодежи, и – по опыту наших музейных пространств – молодые люди всегда под впечатлением после экскурсий.

Напомним, что высокую оценку конкурсного жюри получил еще один корпоративный музей из Красноярского края. Ранее мы писали, что в номинациях «Новая экспозиция» и «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея» второе место присвоено «Музею энергетики», который является совместным проектом СГК и Интерактивного музея науки «Ньютон Парк».