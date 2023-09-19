В Назарово Красноярского края прошел экомарафон

Фото предоставлены организаторами экологического марафона.

Экомарафон, в рамках которого общественная организация «Зелёная дружина» озеленяет Красноярск, проводится дважды в год – в мае и сентябре. На акции выходят десятки горожан. В прошлую субботу география работы волонтеров расширилась – сиренями пополнилась аллея рядом с 11 домом по улице 8 микрорайон Назарова. На экологическое мероприятие жители пришли семьями. Большинство участников — сотрудники электростанции. Дмитрий Морозов, директор Назаровской ГРЭС прокомментировал активное участие энергетиков марафоне:

- Такие мероприятия помогают сплотить коллектив, теперь они у нас будут проходить регулярно. Поработали, посадили кусты сирени – нестроение у всех отличное.

Фото предоставлены организаторами экологического марафона.

Кроме энергетиков и их детей к доброй инициативе присоединились жители города, представители администраций, общественники.

Напомним, что волонтерский проект «Зелёная дружина СГК» был организован в 2015 году. За свою историю общественная организация высадила 6200 деревьев и кустарников в городах, где работают предприятия компании, собрала несколько десятков тонн макулатуры, провела несколько серий уроков по экологичному поведению для школьников.