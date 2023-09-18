«Гуляли без обуви»: в Красноярске нашли двух пропавших подростков

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 сентября в Красноярске сотрудники полиции установили местонахождение двух несовершеннолетних, которые пропали накануне в Ленинском районе. Об этом рассказали в региональном МВД.

Напомним, что днем 17 сентября два подростка 12 и 14 лет ушли из своих домов и пропали. Ориентировки были опубликованы волонтерами в тг-канале «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Сегодня в дежурную часть поступило сообщение от неравнодушной женщины о том, что в районе Торгашинского хребта гуляют двое детей. Они были без обуви.

Незамедлительно выехал наряд ППС и инспектор по делам несовершеннолетних, которые обнаружили детей на автобусной остановке.

- Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин отсутствия обуви, - добавили в МВД.