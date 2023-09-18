В Красноярске разыскивают двух ушедших из дома школьников

Фото: Мария ЛЕНЦ

17 сентября в Красноярске два подростка 12 и 14 лет ушли из дома и пропали. Ориентировки опубликовали волонтеры в тг-канале «Поиск пропавших детей - Красноярск».

12-летний Владимир днем ушел из дома по адресу переулок Ярцевский, 5. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза, короткие светлые волосы. Особая примета: шрам на правом виске.

Был одет: матерчатая черная куртка с цветными вставками, темные штаны и кроссовки белого цвета.

14-летний Михаил днем ушел из дома по адресу улица Песочная, 6А.

Приметы пропавшего: рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза, светло-русые короткие волосы. Особые приметы: ссадины над правой бровью и на правом предплечье.

Был одет: безрукавка черного цвета, футболка темно-желтая с зеленым оттенком, спортивные штаны черного цвета со вставками по бокам, кроссовки черно-белые.

Если вы видели этих мальчиков, то позвоните по телефону 8(391) 262-11-77 (дежурная часть), 8-950-99-66-066 (волонтеры) или 112.