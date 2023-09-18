В Красноярске временно закроют самую длинную лестницу России

Фото: тг-канал Visitsiberia

Тограшинскую лестницу в Красноярске закроют для посетителей 18 сентября с 14:00 до 20:00. Об этом сообщает тг-канал Visitsiberia.

Сегодня на объекте снимут имиджевый ролик о Красноярском крае. Тестировать склейку кадров будут непосредственно во время съемок, а поэтому нужно большое количество дублей и временных затрат. Доступ на лестницу перекроют с обеих сторон.

Специалисты выбрали для рабочего процесса будний день, когда большинство людей работают. Кроме того, нужна хорошая погода.

Торгашинская лестница – самая длинная в России, ее длина составляет 1100 метров, в ней 1683 ступени. Подъем наверх займет около 40 минут. Перепад высот - 240 метров.

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О строительстве лестницы впервые заговорили в начале лета 2021 года. На реализацию проекта было потрачено 47 миллионов рублей. Сам каркас изготовлен из металла, а перила деревянные. (подробнее)