В конкурсе регионального Агентства труда и занятости приняли участие дети сотрудников СУЭК

Цель конкурса, который проводит Агентство труда и занятости населения - привлечь внимание общественности к проблемам производственного травматизма и его профилактике.

В текущем году на конкурс было заявлено 679 работ. У многих юных художников родители работают на промышленных предприятиях края, поэтому они с детства наслышаны о том, что такое сложные производства и как важно на таких производствах строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда. Например, у Артема Кускова, ставшего обладателем третьего призового места в возрастной группе 3-6 лет, папа – начальник склада взрывчатых материалов на Бородинском разрезе, мама – медсестра в ведомственной МСЧ "Угольщик".

Есть среди участников и такие, кто не пропускает ни одного творческого конкурса. Так, горнорабочая на маркшейдерских работах Назаровского разреза Инна Баранова и ее сын Дмитрий в августе получили поощрительный приз в корпоративном конкурсе "СУЭК – моя большая семья" за видеоролик о работе трудовых отрядов компании. На конкурс по охране труда Дима направил рисунок под названием "Будь в безопасности".

Инна Баранова, рассказывая об участии сына в краевом конкурсе, отметила главное:

- И пусть мы не стали победителями, считаю, что главная победа в таком конкурсе – это еще раз напомнить взрослым, что дома их ждут дети, и нужно быть аккуратными и внимательными на своем рабочем месте.

К слову, и другие родители участников уверенны, что такие мероприятия важны не только для подрастающего поколения, но и для них самих. По словам угольщиков, профилактические конкурсы на тему безопасного труда и здорового образа жизни регулярно проводят и на СУЭК, и работники с удовольствием принимают в них участие, иногда целыми семьями.