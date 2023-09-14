Шарыповцы пожаловались главе Красноярского края на дороги и ЖКХ

Фото: Александр Паниотов / правительство Красноярского края

13 сентября глава Красноярского края Михаил Котюков провел встречу с жителями Шарыпова. Об этом он написал у себя в тг-канале.

Шарыповцы пожаловались на состояние дорог в городе и проблемы с ЖКХ. Также участники встречи попросили построить новый молодежный центр.

- Считаю, это правильно, такой объект нужен городу. Тем более что место для его размещения уже подобрано. В ближайшее время начнем строительство, - написал Котюков.

Модульное здание возведут за два года в Центральном парке.

Также политик отметил, что в 2024 году в городе будет достроен новый бассейн, а в ноябре заработает долгожданный роддом. Он уже готов и полностью укомплектован.

- Договорились, что жители вместе с мэром соберут в единую программу все предложения о развитии Шарыпово и района в целом, о которых мы поговорили. Общими усилиями найдем возможность, чтобы воплотить эти идеи в жизнь, - добавил глава региона.

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