Михаил Котюков оценил подготовку к отопительному сезону на Березовской ГРЭС

Фото: правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков побывал с рабочей поездкой в Шарыпово, в ходе которой посетил Березовскую ГРЭС. Электростанция является градообразующим предприятием города, поэтому Котюков побывал на ней в первую очередь. Сейчас на станции идет подготовка к отопительному сезону.

Михаил Котюков осмотрел энергоблоки станции и заключил, что ГРЭС полностью готова к отопительному сезону 2023-2024. Также глава региона обсудил с руководством предприятия установку водогрейного угольного котла на пуско-отопительной котельной. Летом это позволит использовать на станции уголь вместо мазута, что снизит тарифы для потребителей. Ввести новый котел в эксплуатацию планируют в 2026 году.

На встрече Котюков также обсудил с руководством станции идею восполнения рыбных ресурсов Берешского водохранилища ГРЭС. Поднимались вопросы субсидирования услуг ГВС и отопления для жителей, а также возможной модернизации канализации Шарыпово. Также губернатор поднял вопрос использования золошлаковых отходов станции при строительстве автомобильных дорог.

Отметим, что станция успешно восстановилась после крупного пожара, который произошел на ГРЭС в 2016 году. Тогда загорелся третий энергоблок, который тушили более сотни пожарных. Восстановительные работы обошлись в несколько десятков миллиардов рублей и длились три года.

Из-за аварии запуск третьего энергоблока был перенесен на первый квартал 2021 года. 9 апреля на ГРЭС завершились испытания с выдачей электроэнергии в Единую энергетическую систему России. Они подтвердили, что энергоблок полностью исправен и готов выдавать максимальную заявленную мощность в 800 мВт. На сегодняшний день ГРЭС имеет три энергоблока суммарной установленной мощностью 2410 мВт.

В апреле станция также претерпела смену руководства: ранее Владимир Путин подписал указ о передаче активов компаний из «недружественных стран» Росимуществу. Это коснулось и Березовской ГРЭС, которая принадлежала ПАО «Юнипро», основным акционером которой является немецкая Uniper SE. Росимущество будет управлять ГРЭС вплоть до отмены этого решения президентом РФ.