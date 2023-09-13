Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления школьников в Туве Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления школьников в Туве. Руководитель регионального СК должен будет представить доклад о ходе расследования.

Напомним, 45 человек в Кызыле обратились в больницы с жалобами на острую кишечную инфекцию. 5 человек в итоге госпитализировали. Среди них – 4 школьника. Остальным пострадавшим оказывается амбулаторное лечение.

Пищеблок в школе №18, где вероятнее всего произошло отравление - закрыли. СК республики организовал проверку, а глава региона поручил проверить всех поставщиков школьного питания.