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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:21

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления школьников в Туве

Руководитель регионального СК должен будет доложить о ходе расследования
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления школьников в Туве

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления школьников в Туве

Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления школьников в Туве. Руководитель регионального СК должен будет представить доклад о ходе расследования.

Напомним, 45 человек в Кызыле обратились в больницы с жалобами на острую кишечную инфекцию. 5 человек в итоге госпитализировали. Среди них – 4 школьника. Остальным пострадавшим оказывается амбулаторное лечение.

Пищеблок в школе №18, где вероятнее всего произошло отравление - закрыли. СК республики организовал проверку, а глава региона поручил проверить всех поставщиков школьного питания.