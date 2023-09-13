В Туве проверят всех поставщиков школьного питания после отравления детей Фото: Мария ЛЕНЦ

Всех поставщиков школьного питания проверят в Туве после массового отравления детей в школе №18 города Кызыл. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг. С жалобами на плохое самочувствие обратились 45 человек. Рассказываем все, что известно о массовом отравлении школьников в Туве 2023.

Отравление школьников в Туве 2023

О массовом отравлении стало известно 11 сентября. Число пострадавших росло со стремительной скоростью. За два дня в медицинские учреждения республики обратились 45 человек, 42 из них – дети. Пострадали также родители и сотрудники школы.

Симптомы у всех были, как под копирку. Недомогание, тошнота, рвота и боль в животе. Четверых детей пришлось госпитализировать. Один из них в тяжелом состоянии. Диагноз – острая кишечная инфекция.

Все остальные находятся на амбулаторном лечении, за ними наблюдают педиатры и инфекционисты, отметили в минздраве республики. Состояние ребятишек специалисты оценили как удовлетворительное.

Закрытие пищеблока и проверка поставщиков питания в Туве 2023

Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что после массового отравления в школе №18 города Кызыл, всех поставщиков детского питания проверят. Этот вопрос взяли на свой контроль прокуратура и следственный комитет.

В прокуратуре предварительно установили, кто поставлял еду в школу. По данным ведомства – это индивидуальный предприниматель Куулар А. К.

Следственный комитет изъял все документы и взял образцы продуктов и воды для дальнейшей экспертизы.

В министерстве образования республики рассказали, пищеблок восемнадцатой школы закрыли. Сейчас надо выяснить причину, почему люди отравились.

Отметим, что 13 сентября дети ушли на дистанционное обучение, но как отметили в министерстве образования, с отравлением это не связано. В районе, где находится школа №18 плановое отключение электричества.