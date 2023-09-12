«Четверо в больнице, один из них – в тяжелом состоянии»: в школе Кызыла 45 человек подхватили кишечную инфекцию

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Пострадавшие в школе №18 Кызыла находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Тыва.

С 11 по 12 сентября в медицинские учреждения города обратились 45 человек, из них 42 - дети. У всех были симптомы острой кишечной инфекции. В республиканскую больницу госпитализированы четверо детей, им был поставлен предварительный диагноз: «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит». В состоянии средней тяжести трое человек, в тяжелом - один ребенок.

Остальные дети сейчас находятся на амбулаторном лечении. Их состояние расценивается как удовлетворительное. За школьниками наблюдают специалисты.

Все пострадавшие жаловались на боли в животе, тошноту, слабость, рвоту и диарею.

В минздраве также отметили, что необходимые лекарственные препараты имеются в достаточном количестве.