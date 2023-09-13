Фестиваль граффити в Красноярске завершился праздниками во дворах

Основная идея фестиваля — забота о природе. Фото: sibgenco.online

Обновленные объекты теплоснабжения открылись торжественно – во дворах прошли праздники с участием жителей города.

6 сентября праздник прошёл во дворе по адресу Карамзина, 18, потом пришлось выдержать паузу из-за погоды, и только 11 сентября открылась площадка на Карамзина, 22. Для жителей выступали популярные артисты — Никита Лобанов из хип-хоп коллектива Harleen Joker’s, чемпион Евразии Hip Hop Unite 2023 года, вокалистка Светлана Малюгина, вокально-инструментальная студия «Пой здесь» и малышка Васаби Ли, завоевавшая сердца зрителей.

Праздники во дворах получились тоже красочными. Фото: sibgenco.online

Но главными героями мероприятия всё же стали художники — те, кто готовил эскизы в четырех номинациях конкурса фестиваля «Сберечь планету», отражающих самобытную природу края в разных сторонах света – «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». Эти рисунки изменили облик тепловых пунктов, не только создав настроение праздника, но и обратив внимание жителей на природные богатства региона и важность заботливого отношения к ним. В СГК подчеркнули, что не первый раз их объекты становятся объектами творчества, два года назад преобразились тепловые пункты Октябрьского района, сейчас на очереди правобережная инфраструктура.

Красочный тепловой пункт на Карамзина, 22а. Фото: sibgenco.online

Руководитель администрации Свердловского района Красноярска Лилия Назмутдинова отметила: «Очень важно, что предприятия подходят ответственно к содержанию своих объектов. Вдвойне приятно, когда при этом они заботятся об их эстетическом восприятии. Мы рады, что жители микрорайона «Белые росы» вместо серых коробок видят настоящие арт-объекты».