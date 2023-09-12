В Красноярске бывший замначальника ГИБДД заставлял подчиненных строить ему дом

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12 сентября завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ГИБДД по Красноярскому краю, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

По версии правоохранителей, в период с апреля по август 2020 года Руслан Семирозум, который тогда занимал должность начальника автохозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД РФ по Красноярскому краю», подрядил на строительство своего дома по улице Ламская трех подчиненных – водителей. Для работ он также использовал 5 машин и единиц техники, стоявшие на балансе учреждения. В этот период сотрудники были освобождены от исполнения своих должностных обязанностей.

В результате действий Семирозума учреждению причинен материальный ущерб, он полностью возмещен обвиняемым на стадии предварительного следствия.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения. После этого материалы передадут в суд.

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Сумма ущерба составила около 380 тысяч рублей. Деньги пошли на зарплату сотрудникам и горюче-смазочные материалы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Прокурата взяла расследование под свой контроль. (подробнее)