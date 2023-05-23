Замначальника ГИБДД по Красноярскому краю Руслан Семирозум заставлял подчиненных строить ему дом

Замначальника ГИБДД по Красноярскому краю заставлял подчиненных строить ему дом. Фото: гибдд.рф

В Красноярске задержали замначальника краевого ГИБДД Руслана Семирозума по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю. Уголовное дело заведено по материалам регионального ФСБ.

По версии СК, с 20 апреля по 30 сентября 2020 года тогда еще начальник автохозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД РФ по Красноярскому краю» Семирозум подрядил на строительство своего на дома на улице Ламская четырех подчиненных – водителей. Для работ он также использовал 5 машин и единиц техники, которые стояли на балансе учреждения.

Сумма ущерба составила около 380 тысяч рублей. Деньги пошли на зарплату сотрудникам и горюче-смазочные материалы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Прокурата взяла расследование под свой контроль.

МВД по Красноярскому краю начали собственную проверку в отношении Семирозума:

- При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, - сообщают в ведомстве.

Добавим, что согласно официальному сайту ГИБДД, Руслану Семирозуму 42 года, он работает в госавтоинспекции с 2005 года. В должность замначальника ГИБДД по Красноярскому краю он вступил в 2022 году.