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Происшествия23 мая 2023 3:52

Замначальника ГИБДД по Красноярскому краю Руслан Семирозум заставлял подчиненных строить ему дом

Следователи завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Замначальника ГИБДД по Красноярскому краю заставлял подчиненных строить ему дом. Фото: гибдд.рф

Замначальника ГИБДД по Красноярскому краю заставлял подчиненных строить ему дом. Фото: гибдд.рф

В Красноярске задержали замначальника краевого ГИБДД Руслана Семирозума по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю. Уголовное дело заведено по материалам регионального ФСБ.

По версии СК, с 20 апреля по 30 сентября 2020 года тогда еще начальник автохозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД РФ по Красноярскому краю» Семирозум подрядил на строительство своего на дома на улице Ламская четырех подчиненных – водителей. Для работ он также использовал 5 машин и единиц техники, которые стояли на балансе учреждения.

Сумма ущерба составила около 380 тысяч рублей. Деньги пошли на зарплату сотрудникам и горюче-смазочные материалы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Прокурата взяла расследование под свой контроль.

МВД по Красноярскому краю начали собственную проверку в отношении Семирозума:

- При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, - сообщают в ведомстве.

Добавим, что согласно официальному сайту ГИБДД, Руслану Семирозуму 42 года, он работает в госавтоинспекции с 2005 года. В должность замначальника ГИБДД по Красноярскому краю он вступил в 2022 году.

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