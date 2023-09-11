Скандал вокруг сотовой вышки на красноярских «Столбах» разгорелся впустую

Фото: vk.com/npkrasstolby

В администрации «Столбов» сообщили, что никогда не планировали устанавливать новую вышку сотовой связи на втором Столбе. Ранее в Красноярске разгорелся скандал из-за возможной установки вышки для улучшения связи в нацпарке. Красноярцы даже создали петицию против этой инициативы, а глава Красноярского края Михаил Котюков пообещал, что никаких вышек на «Столбах» не появится.

Как пояснили в дирекции, никто и не собирался ставить на Столбе сотовую вышку. Планировалось лишь восстановить антенну, которая работала до 2015 года. При этом отфотошопленные «эскизы» того, как будет выглядеть вышка, которые рассылались в соцсетях, вообще не имели ничего общего с реальным проектом.

– Актуализированный проект до сих пор не получен, поэтому и не согласован руководством Учреждения. По этой же причине в распоряжении нацпарка пока нет актуальной визуализации проектируемого оборудования. Необходимы технические решения по минимальному воздействию оборудования и его правильной установке, – добавили в нацпарке.