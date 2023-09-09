Михаил Котюков высказался против вышки сотовой связи на Красноярских Столбах

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Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков высказался против установки вышли сотовой связи на Столбах. Он написал пост в своем тг-канале.

Напомним, что несколько дней назад пресс-служба нацпарка «Красноярские Столбы» сообщила, что на втором столбе может появиться вышка сотовой связи. Однако красноярцы тут же раскритиковали эту идею, выразив опасения насчет экологической целесообразности подобного решения.

Михаил Котюков 8 сентября обсудил этот вопрос с руководством Столбов. Он заявил, что никакой вышки быть не может. Руководитель края предложил найти технологическое решение, которое не будет уродовать нацпарк.