В заимке отшельницы Агафьи Лыковой появился стационарный телефон Фото: Данил БАРАШКОВ

Стационарный телефон появился в заимке отшельницы Агафьи Лыковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора заповедника «Хакасский» Виктора Непомнящего.

Он отметил, что отшельница уже звонила ему и связь хорошая. Телефон в заимке появился благодаря волонтерам и меценатам. Они помогали Агафье Лыковой подготовиться к зиме. По словам директора заповедника, сейчас с отшельницей живет еще и помощник. Это один из ее родственников.

Напомним, семья Лыковых поселилась в сибирской тайге еще в тридцатых годах прошлого столетия. В 1978 году на отшельников наткнулись геологи. Тогда в семье было 5 человек. Отец – Карп Лыков, двое сыновей – Саввин и Димитрий, а также две дочери – Наталья и Агафья.

В 1981 году умерли Саввин, Димитрий и Наталья. Карп Лыков скончался в 1988. В живых осталась одна Агафья. Уезжать из заимки она отказалась. К ней регулярно ездят волонтеры.

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