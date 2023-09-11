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НовостиПолитика11 сентября 2023 3:06

Михаил Котюков планирует значительно обновить состав правительства Красноярского края

Конкретных имен он не назвал
Вячеслав КУИМОВ
Фото: тг-канал Михаила Котюкова

Фото: тг-канал Михаила Котюкова

Михаил Котюков, лидирующий на выборах губернатора, планирует значительно обновить состав правительства Красноярского края. Об этом он сообщил ТАСС после завершения голосования.

- Скажем так, значительная часть правительства региона будет обновлена, - сказал Котюков.

Также он добавил, что называть конкретные имена пока преждевременно.

По данным онлайн табло ЦИК на утро 11 сентября в нашем регионе обработали 99,76% бюллетеней. Михаил Котюков набрал 70,21% голосов избирателей..

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